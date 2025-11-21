Cara y cruz en el asalto al bote: Rosa gana El Rosco rozando los 2.416.000 euros

Rosa ha conseguido hacer un programa de Pasapalabra prácticamente perfecto. Junto con su equipo, ha brillado en todas las pruebas y eso le ha permitido afrontar El Rosco con una de sus mayores cosechas de tiempo. Por eso tiene que compartir su mérito con Sara Sálamo y especialmente con Carlos Rodríguez, que en su primera vez en el concurso ha repetido pleno en La Pista, gustándose con ‘Mi gran noche’.

Rosa ha comenzado la prueba con diecinueve segundos más que Manu, aunque esta vez no ha aprovechado esa tranquilidad extra. Fiel a su estilo, ha jugado con velocidad y manteniendo una ligera ventaja sobre su rival. El madrileño se ha encargado de reducirla al mínimo al final de su primera vuelta con un brillante turno de siete aciertos. De hecho, ambos han quedado empatados a 20.

Era el momento de revelar las cartas que habían dejado pendientes. Manu, con 22 aciertos, ha optado por probar sus opciones de ganar el bote de 2.416.000 euros. Sin embargo, ha fallado. Después, se ha plantado y ha dejado el desenlace en manos de Rosa. La coruñesa sí ha conseguido llegar a situarse a sólo dos letras de la gesta, revalidando victoria en El Rosco. ¡Descubre lo mejor de este duelo en el vídeo!