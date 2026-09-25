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AlaZ | 25 de septiembre

¿La victoria más épica de la historia? David se impone a Moisés en AlaZ… ¡en el último segundo!

El concursante se la ha jugado sobre la campana para imponerse a su rival en la prueba final de Pasapalabra.

¿La victoria más épica de la historia? David se impone a Moisés en AlaZ… ¡en el último segundo!

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David y Moisés han vuelto a verse las caras en AlaZ. Con el veterano siguiendo el orden alfabético lógico y el jugador del equipo azul al revés, ambos han afrontado este duelo con toda el hambre del mundo sabiendo que contaban con la posibilidad de hacerse con 1.078.000 euros.

Moisés ha logrado ir en cabeza durante todo el choque. El concursante no solo contaba con más aciertos, sino que, a diferencia de su rival, no había cometido ningún fallo ni se sentía presionado por la cantidad de tiempo que le quedaba.

Finalmente ha decidido plantarse con 22 letras marcadas de color verde y sin ningún error. David, por su parte, ha decidido no tirar la toalla pese a que parecía que si quería evitar la Silla Azul debía lograr una gesta imposible.

El veterano concursante, con un único segundo de tiempo restante, ha conseguido darle la vuelta y suplir su fallo inicial cerrando su AlaZ con un acierto más que Moisés. ¡Revive este momentazo!

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Moisés ha regresado pisando fuerte. Además de darle mucha guerra a David en AlaZ, el concursante está demostrando una maestría brutal en la prueba musical del programa dejando sin opciones a su rival programa tras programa. En esta ocasión, los jugadores debían tratar de adivinar una canción de 1983. Moisés, que ya se relamía escuchando las primeras notas, ha sido más rápido con el pulsador y no ha titubeado a la hora de resolver. Roberto Leal, estupefacto ante la increíble habilidad del concursante en La Pista, ha planteado su propia teoría. Según el presentador, en esta etapa en la que ha estado fuera de Pasapalabra, Moisés ha estado viviendo en un karaoke. ¡Imperdible!
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