¿La victoria más épica de la historia? David se impone a Moisés en AlaZ… ¡en el último segundo!

David y Moisés han vuelto a verse las caras en AlaZ. Con el veterano siguiendo el orden alfabético lógico y el jugador del equipo azul al revés, ambos han afrontado este duelo con toda el hambre del mundo sabiendo que contaban con la posibilidad de hacerse con 1.078.000 euros.

Moisés ha logrado ir en cabeza durante todo el choque. El concursante no solo contaba con más aciertos, sino que, a diferencia de su rival, no había cometido ningún fallo ni se sentía presionado por la cantidad de tiempo que le quedaba.

Finalmente ha decidido plantarse con 22 letras marcadas de color verde y sin ningún error. David, por su parte, ha decidido no tirar la toalla pese a que parecía que si quería evitar la Silla Azul debía lograr una gesta imposible.

El veterano concursante, con un único segundo de tiempo restante, ha conseguido darle la vuelta y suplir su fallo inicial cerrando su AlaZ con un acierto más que Moisés. ¡Revive este momentazo!