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Mejores momentos | 28 de septiembre

Distinta técnica, pero mismo resultado: David y Moisés arrasan, una vez más, en el ¿Dónde Están?

Los concursantes han vuelto a asombrar a sus compañeros con su increíble dominio del formato.

David y Moisés arrasan, una vez más, en el ¿Dónde Están?

Distinta técnica, pero mismo resultado: David y Moisés arrasan, una vez más, en el ¿Dónde Están?

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El ¿Dónde Están? es la prueba más complicada de Pasapalabra después de AlaZ. En ella, los invitados tratan de ayudar a los concursantes, pero suelen ser ellos los que terminan dando el broche final al panel.

En esta ocasión, Moisés y David han vuelto a mostrar por qué son dos grandes aspirantes al bote. Ambos, con sus peculiares técnicas, han conseguido fulminar la prueba en tiempo récord.

Roberto Leal, alucinando de igual manera que los invitados, ha bromeado con ellos asegurando que parecía que tenían prisa. ¡Dale a play para revivir este momentazo!

Moisés ha regresado pisando fuerte. Además de darle mucha guerra a David en AlaZ, el concursante está demostrando una maestría brutal en la prueba musical del programa dejando sin opciones a su rival programa tras programa. En esta ocasión, los jugadores debían tratar de adivinar una canción de 1983. Moisés, que ya se relamía escuchando las primeras notas, ha sido más rápido con el pulsador y no ha titubeado a la hora de resolver. Roberto Leal, estupefacto ante la increíble habilidad del concursante en La Pista, ha planteado su propia teoría. Según el presentador, en esta etapa en la que ha estado fuera de Pasapalabra, Moisés ha estado viviendo en un karaoke. ¡Imperdible!

Roberto Leal alucina con el nivel de Moisés en La Pista: “¿Has estado viviendo en un karaoke?”

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

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