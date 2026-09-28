Distinta técnica, pero mismo resultado: David y Moisés arrasan, una vez más, en el ¿Dónde Están?

El ¿Dónde Están? es la prueba más complicada de Pasapalabra después de AlaZ. En ella, los invitados tratan de ayudar a los concursantes, pero suelen ser ellos los que terminan dando el broche final al panel.

En esta ocasión, Moisés y David han vuelto a mostrar por qué son dos grandes aspirantes al bote. Ambos, con sus peculiares técnicas, han conseguido fulminar la prueba en tiempo récord.

Roberto Leal, alucinando de igual manera que los invitados, ha bromeado con ellos asegurando que parecía que tenían prisa. ¡Dale a play para revivir este momentazo!