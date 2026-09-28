“Me renta venir aquí, bro”: Josema Yuste saca su prime en Pasapalabra

La esencia de Pasapalabra es la lucha de los concursantes por el bote. Sin embargo, la salsa de cada programa son los invitados que les acompañan en su intento por hacerse con el ansiado premio.

Esta vez, Moisés contaba con el orgullo de compartir mesa con Josema Yuste y Rocío Madrid. Durante la presentación del humorista y la actiz, Roberto Leal ha conseguido que ‘sacasen su prime’.

Entre risas, ambos invitados han sacado su lado más juvenil hablando sobre sus proyectos vitales con la famosa jerga que utilizan ahora los adolescentes. ¡No te pierdas este momentazo!