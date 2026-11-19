Los videopódcast se han convertido en uno de los espacios a los que recurren los políticos para acercarse a los ciudadanos durante las campañas electorales. Ricardo Moya, creador de El Sentido De La Birra, ha acudido a La Mesa después de entrevistar a varios candidatos, entre ellos Alberto Núñez Feijóo. Durante el programa, ha defendido el valor de estos formatos y su papel como complemento a las entrevistas periodísticas.

Ricardo Moya explica por qué los políticos acuden a los videopódcast

Preguntado por qué cree que los líderes políticos han apostado especialmente por estos espacios durante la campaña, Moya ha señalado que cuentan con una audiencia propia a la que los candidatos quieren llegar. "Es que tenemos audiencia, tenemos gente que quiere ver lo que hacemos y entonces es un espacio más en el cual mostrar sus mensajes, por lo cual, por eso vienen", ha explicado.

El creador también ha reflexionado sobre la actitud de los políticos en este tipo de entrevistas. A su juicio, el ambiente más distendido permite descubrir aspectos que pueden quedar ocultos en otros encuentros: "Siento que cuando alguien se relaja a veces muestra más de sí mismo de lo que uno querría mostrar".

"Estamos aportando como algo más": el complemento a las entrevistas tradicionales

Moya ha defendido que los videopódcast no sustituyen a las entrevistas periodísticas más incisivas, sino que ofrecen una perspectiva diferente. Ha puesto como ejemplo las conversaciones en las que se abordan cuestiones personales, como la infancia, la adolescencia o los gustos de los candidatos, asuntos para los que no siempre hay tiempo en los formatos televisivos tradicionales.

"A mí me parece que ver una entrevista como la que puede hacer Susanna, que es incisiva y que busca respuestas claras a cuestiones concretas, es complementario con poder ver una parte, a lo mejor, en la que hablas de la niñez, la infancia, o cuestiones en las que no te va a dar tiempo en un lugar donde tienes el reloj muy marcado y unos patrocinadores que tienen su pausa publicitaria", ha señalado.

Durante la conversación, Ricardo Moya también ha recordado algunas de las facetas personales que ha conocido de sus entrevistados. Entre ellas, la etapa de Alberto Núñez Feijóo en un internado, las experiencias de Gabriel Rufián durante su paso por el instituto o el papel de Ada Colau como delegada de clase. Para el creador, conocer estas historias permite hacerse una imagen más completa de los candidatos y de su forma de actuar y tomar decisiones.