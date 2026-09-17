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Vecina de Paiporta, indignada tras las nuevas inundaciones: "Después de dos años, ¿no han podido desatascar el alcantarillado?"

Paiporta recuerda más que nunca a la trágica DANA de 2024. Las calles se llenan de barro con las fuertes lluvias y los vecinos se preguntan qué está fallando.

Paiporta

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Las fuertes lluvias han puesto en alerta a varios puntos de España. Barcelona o Valencia han sido algunas de las zonas más afectadas, donde se han sufrido cortes de carreteras, transportes o inundaciones.

Paiporta

Los vecinos de la Comunidad Valenciana han temido más que nunca por sus vidas. Dos años después de la trágica DANA de 2024 en la que fallecieron 237 personas, las calles vuelven a llenarse de agua y barro.

Domi, una vecina del Barranco del Poyo, se ha mostrado indignada ante la gestión de las autoridades. Paiporta fue uno de los puntos más afectados por la DANA y, dos años después, vuelve a inundarse.

"Después de casi dos años, ¿no han podido desatascar?", pregunta, "mientras que no limpien los alcantarillados, las plantas bajas están en peligro".

Una denuncia generalizada que llega tras la tregua de las lluvias. El cielo se para, pero los vecinos de Paiporta temen que una nueva DANA cause otra tragedia.

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