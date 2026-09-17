Rubén de la Red, el futbolista al que un síncope en el campo le alejó de su sueño: "Ahora hay mucha más prevención"

Rubén de la Red tenía 23 años cuando vio prácticamente todos sus sueños cumplidos. Justo después de convertirse en padre por primera vez, triunfaba en la cantera del Real Madrid y se marchó a disputar la Copa del Rey con la Selección Española en 2008. Sin embargo, un problema de salud repentino truncó sus planes.

El 30 de octubre de 2008, Rubén de la Red jugaba un partido en Irún de la Copa del Rey cuando en el minuto 13 se desplomó en el campo. Un síncope agudo fue el reflejo de que quizás su salud cardíaca no estaba bien.

"No sentí nada antes del síncope", afirma, "lo único que recuerdo es despertarme en el campo y no saber qué había pasado".

El incidente llegaba apenas un año después de la muerte en el campo de Antonio Puerta y uno antes de la de Dani Jarque. "Lo de Puerta me impactó mucho", confiesa Rubén, "de los tres yo soy el único que lo puede contar, pero gracias a eso ahora hay mucha más prevención".

Aquel fue el último partido que jugó Rubén de la Red, cuya carrera futbolística profesional se acabó con aquel síncope. "Para mí el fútbol era mi vida y tuve que decirle adiós", señala.

Desde entonces, a Rubén le diagnosticaron una cardiopatía y se dedicó a su familia y a su mujer. Una nueva vida que cambió de rumbo en el momento que menos esperaba.