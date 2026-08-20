Beatriz vive con preocupación por la desaparición de su padre: "El coche estaba en reserva e iba sin efectivo"

Beatriz está muy preocupada por la desaparición de su padre, Francisco Javier, quien padece algún tipo de enfermedad relacionada con la pérdida de memoria, aunque todavía no se sabe exactamente qué le ocurre.

Todo sucedió el pasado martes 18 de agosto, alrededor de las 14:30 horas. Francisco Javier salió de casa, cogió el coche y se marchó. Desde entonces, no han vuelto a localizarle. Su hija explica que normalmente siempre está acompañado, pero que, debido a un pequeño descuido, pudo salir solo: "Salió de casa, cogió el coche y se fue".

La familia es de Valencia, pero en el momento de la desaparición se encontraba en Ciudad Real. Aunque Beatriz asegura que su padre les reconoce y que conoce perfectamente su domicilio, la situación resulta especialmente preocupante por las circunstancias en las que desapareció. "A nosotros sí que nos conoce, él sabe dónde vive, su dirección, todo", explica.

A esto se suma que el coche se encontraba en reserva y Francisco Javier no llevaba dinero en efectivo: "El coche estaba en reserva y él iba sin efectivo". La familia sigue buscando y analizando cámaras de seguridad, carreteras, gasolineras y pueblos cercanos a los que haya podido acudir.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas