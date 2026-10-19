La receta de Candela Serrat para el pleno en el ¿Dónde Están?: “Ya te he dicho que me gusta cocinar”

Ocurre en contadísimas ocasiones: David ha cedido el protagonismo del ¿Dónde Están? a uno de sus invitados. En este programa, el barcelonés no ha sido quien ha firmado el pleno de su equipo, sino que lo ha logrado Candela Serrat. “Hoy está incontestable”, ha sentenciado Roberto Leal sobre la actriz, que también había sacado el máximo de segundos en su duelo La Pista.

La prueba ha tenido como opciones dos tareas domésticas. Moisés ha optado por limpiar: “Porque mi empresa es de limpieza”. Con razón se le ha dado tan bien: ha dejado su panel bien resuelto y ordenado. Por lo tanto, a David le ha tocado cocinar. Roberto le ha preguntado a todo el equipo azul qué tal se les da. Candela ha reconocido que le gusta y Fran Perea ha confirmado lo bien que lo hace.

Todo el equipo se ha puesto con las manos en la masa. En la primera vuelta, ni David le ha encontrado el toque al menú de números. Eso le ha permitido a Candela demostrar lo buena chef que es también con esta prueba. “Ya te he dicho que me gusta cocinar”, le ha dicho a Roberto. ¡No te lo pierdas en el vídeo!