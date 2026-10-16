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AlaZ | 16 de octubre

Desenlace al límite: un fallo de David abre la puerta a la remontada de Moisés en AlaZ

El barcelonés se ha plantado con 22 aciertos, pero temiendo las consecuencias del error tempranero que ha cometido.

Desenlace al límite: un fallo de David abre la puerta a la remontada de Moisés en AlaZ

Desenlace al límite: un fallo de David abre la puerta a la remontada de Moisés en AlaZ

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El listón de 22 aciertos es muy alto en AlaZ, pero los concursantes son conscientes de que baja un peldaño si va acompañado de un fallo. Es lo que le ha pasado a David: ha cometido un error tempranero que ha logrado camuflar con una gran reacción. Sin embargo, ha dejado la puerta muy abierta para que Moisés gane con sólo igualarle.

El arranque de los dos ha sido algo tibio, y el tropiezo de David ha llegado en su segundo turno. Con dudas, ha respondido “untura” para darse cuenta al instante de que se buscaba “untaza”. Sin embargo, su reacción ha sido admirable: con dos jugadas de ocho aciertos cada una, lo que le ha permitido ir ligeramente por delante de su rival. Así, tras llegar a 22 sacando “melloco”, se ha plantado.

Moisés, con cinco aciertos menos, tenía que remontar. En su caso, como le ha recordado Roberto Leal, empatar le da la victoria. Aunque ha ido más rezagado, ¿conseguirá dar la vuelta al resultado y aprovechar el fallo de David? ¡Dale al play!

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