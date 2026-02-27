Javier deslumbra en La Pista de Pasapalabra con una actuación vocal que deja huella

En la prueba musical de La Pista, Javier sorprendió al público y a los participantes al resolver con éxito y sumar los cinco segundos disponibles, demostrando por qué su trayectoria profesional está ligada al canto operístico.

Su interpretación no solo le otorgó la ventaja sobre Alejandro, más rápido al pulsador pero sin respuesta acertada, sino que también generó una reacción unánime de asombro en el plató.