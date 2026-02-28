RANKING | PROGRAMA 8
Así ha quedado el ranking general tras el octavo programa de El Desafío: José Yélamo nuevo líder
Las grandes actuaciones de los concursantes han hecho que haya baile de puestos en el ranking.
La tabla clasificatoria no puede estar más ajustada, tanto los puestos de arriba como los de abajo. El nivel está siendo muy alto y a falta de cuatro programas para acabar, todos los concursantes tienen opciones.
Liderando la clasificación está Yélamo, seguido muy de cerca por Daniel Illescas y Patricia Conde. A tan solo un punto se sitúa Jessica Goicoechea y muy cerca Willy Bárcenas.
En las tres últimas posiciones, pero con muy poca distancia entre ellos se sitúan Eduardo Navarrete con 103 puntos, María José Campanario a once puntos de Navarrete y cerrando la tabla, Eva Soriano, quien ha dado un bajón con su fallo en la apnea.
Aún no hay nada decidió y todo puede cambiar en las próximas entregas, no te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas.
