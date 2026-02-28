Antena3
RANKING | PROGRAMA 8

Así ha quedado el ranking general tras el octavo programa de El Desafío: José Yélamo nuevo líder

Las grandes actuaciones de los concursantes han hecho que haya baile de puestos en el ranking.

La tabla clasificatoria no puede estar más ajustada, tanto los puestos de arriba como los de abajo. El nivel está siendo muy alto y a falta de cuatro programas para acabar, todos los concursantes tienen opciones.

Liderando la clasificación está Yélamo, seguido muy de cerca por Daniel Illescas y Patricia Conde. A tan solo un punto se sitúa Jessica Goicoechea y muy cerca Willy Bárcenas.

En las tres últimas posiciones, pero con muy poca distancia entre ellos se sitúan Eduardo Navarrete con 103 puntos, María José Campanario a once puntos de Navarrete y cerrando la tabla, Eva Soriano, quien ha dado un bajón con su fallo en la apnea.

Aún no hay nada decidió y todo puede cambiar en las próximas entregas, no te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas.

Pilar Rubio,ante el dolor de Eduardo Navarrete: “Esto es de lo más salvaje que he visto en televisión”

Programas

La elegancia de José Yélamo con el Pole Dance y las lágrimas de Eva Soriano tras fracasar en la apnea en el octavo programa de El Desafío

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano: “Se lo curran un montón y no han tenido la oportunidad de ganar”

Eva Soriano se rompe en lágrimas por su 1:12 minutos en la apnea de El Desafío

Eva Soriano se rompe en lágrimas por su 1:12 minutos en la apnea de El Desafío: “Me da mucho coraje porque parece que no me lo curro”

RETOS | PROGRAMA 8

¡Impresionante! José Yélamo tira de orgullo en un fascinante número de pole dance aéreo

Mejores momentos | Programa 8

Las emotivas palabras de Jesulín de Ubrique para María José Campanario tras su gesta “Me ha demostrado que muere con las botas puestas”

RETOS | PROGRAMA 8

¡Por favor, ábrete! La angustia de María José Campanario al ser enterrada viva en El Desafío

El reto de esta semana para la celebrity era mayúsculo; se ha enfrentado a la arena, la oscuridad, los candados y el tiempo en su reto de escapismo.

RETOS | PROGRAMA 8

Jessica Goicoechea invita a Santiago Segura a vivir su reto de conducción desde dentro: “Si muero habrá un sobresueldo”

La modelo ha puesto el coche en dos ruedas para moverse por un muro, acompañada de Santiago Segura.

¡Pura adrenalina! Laura Escanes deslumbra con su coreografía en El Desafío

¡Imparable! Daniel Illescas consigue hacer 11 vueltas hacia delante y 7 hacia atrás en el columpio en llamas

Willy Bárcenas fascina con su concierto con copas: “Las expectativas son altas”

