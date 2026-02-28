Así ha quedado el ranking general tras el octavo programa de El Desafío: José Yélamo nuevo líder

La tabla clasificatoria no puede estar más ajustada, tanto los puestos de arriba como los de abajo. El nivel está siendo muy alto y a falta de cuatro programas para acabar, todos los concursantes tienen opciones.

Liderando la clasificación está Yélamo, seguido muy de cerca por Daniel Illescas y Patricia Conde. A tan solo un punto se sitúa Jessica Goicoechea y muy cerca Willy Bárcenas.

En las tres últimas posiciones, pero con muy poca distancia entre ellos se sitúan Eduardo Navarrete con 103 puntos, María José Campanario a once puntos de Navarrete y cerrando la tabla, Eva Soriano, quien ha dado un bajón con su fallo en la apnea.

Aún no hay nada decidió y todo puede cambiar en las próximas entregas, no te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas.