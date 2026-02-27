¡Lanzado a por el bote! Alejandro falla y deja vía libre a Javier en El Rosco

Javier y Alejandro se enfrentaban por cuarta vez en El Rosco. Los concursantes están protagonizando unos duelos de infarto demostrando, cada tarde, que esta rivalidad parece que va a dar mucho que hablar.

Sin embargo, en esta ocasión el concursante más experimentado ha cometido un error tempranero que le ha lastrado durante toda la prueba. Alejandro ha fallado su cuarta letra sirviendo así la victoria en bandeja para su contrincante.

Javier, con la tranquilidad que le otorgaba saber que lo único que tenía que hacer era no fallar, ha cerrado la primera vuelta con 21 aciertos mientras su rival solo tenía 14 con el hándicap de contar con la D marcada en rojo.

Finalmente, pese a que Alejandro ha conseguido acercarse, no ha tenido demasiadas opciones y se verá obligado a jugarse su permanencia en Pasapalabra en la Silla Azul. ¡Así ha sido este trepidante duelo!