Mejores momentos | 27 de febrero

Alejandro acusa su juventud frente a Javier en La Pista: "Estaba ocupado naciendo"

El concursante ha sido más rápido con el pulsador, pero no ha logrado descifrar qué canción estaba sonando.

3-Juventud

Alejandro acusa su juventud frente a Javier en La Pista

Los concursantes se enfrentaban en el duelo central de La Pista teniendo que adivinar una canción del 2002. Un gran año para Alejandro que, tal y como ha dicho, fue cuando nació.

Pese a que el veterano ha sido más rápido y se ha escuchado a su compañera decir: "Qué fácil" al sonar las primeras notas, no ha sido capaz de dar con el tema cediendo el turno a su rival.

"Estaba ocupado naciendo", ha dicho entre risas Alejandro después de que Javier 'operizase' la canción de 'Europe's Living a Celebration' con la que Rosa López representó a España en Eurovisión. ¡No te lo pierdas!

4-Rosco27f

¡Lanzado a por el bote! Alejandro falla y deja vía libre a Javier en El Rosco

2-Pique

“Se ha escuchado mucho en mi casa”: Rocío Jurado provoca un desternillante pique entre Alaska y Mario Vaquerizo

1-Palabras
Mejores momentos | 27 de febrero

Las bonitas palabras de Javier a Alejandro: “Cuanto más pueda compartir con él, mejor”

porcel
Okupa

La hija de Marisa Porcel "se puede morir de pena" porque "está muy mal", según su amigo íntimo

comisario
Denuncia

"Tienes que ser más puta": las palabras de un comisario a una subordinada en la policía

Una víctima estuvo documentando el acoso y la violencia que sufría por parte de un comisario, superior suyo, y que le ha ayudado a dar la voz de alarma.

juan carlos
Exclusiva

Juan Carlos reacciona "decepcionado" a las condiciones de Casa Real: "Una medida que carece de cariño"

El regreso del rey Juan Carlos I a España podría ser inminente y no solo como visita. Casa Real ha puesto unas condiciones que debe cumplir en el caso de vivir en el país.

Alonso Caparrós, intercambio de pareja

Alonso Caparrós revela su experiencia de intercambio de parejas: "Lo entiendo si me lo imagino, la realidad no mola"

3_PanelCarla

Carla vuelve a resolver un panel por 825€ y pasa a la final

2_Panelexprés

El ‘panel exprés’ ayuda a Carmen a resolver un panel de 550€

