Mejores momentos | 27 de febrero
Alejandro acusa su juventud frente a Javier en La Pista: "Estaba ocupado naciendo"
El concursante ha sido más rápido con el pulsador, pero no ha logrado descifrar qué canción estaba sonando.
Los concursantes se enfrentaban en el duelo central de La Pista teniendo que adivinar una canción del 2002. Un gran año para Alejandro que, tal y como ha dicho, fue cuando nació.
Pese a que el veterano ha sido más rápido y se ha escuchado a su compañera decir: "Qué fácil" al sonar las primeras notas, no ha sido capaz de dar con el tema cediendo el turno a su rival.
"Estaba ocupado naciendo", ha dicho entre risas Alejandro después de que Javier 'operizase' la canción de 'Europe's Living a Celebration' con la que Rosa López representó a España en Eurovisión. ¡No te lo pierdas!
