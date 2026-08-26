“¡No es lo que aparece!”: Eduardo Rosa aclara por qué conoció a Roberto Leal... sin camisa

Eduardo Rosa ha demostrado cómo meterse a Roberto Leal en el bolsillo desde el primer momento. “He venido a verte, te echaba de menos”, le ha dicho el actor al comienzo de su nueva visita a Pasapalabra. Ha llegado, además, en una tarde muy especial: ¡con David cumpliendo su programa 100!

Roberto se ha fijado en un detalle de Eduardo: “el botoncito” que se deja sin abrochar en la camisa. “De cuando nos conocimos a ahora, me voy vistiendo poco a poco”, ha bromeado el actor. Lo ha dicho sin darse cuenta de que creaba la curiosidad precisamente de ese primer encuentro con el presentador.

“Estabas sin camisa”, ha recordado Roberto. Eduardo se ha apresurado a aclarar: “¡Pero no es lo que parece!”. Ha confirmado que estaba “semidesnudo” y ha aclarado el motivo. ¡Descúbrelo en el vídeo!

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