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Pierde 13.000 euros en una clínica de fertilidad que cierra sin dar explicación: "Nos han dejado tirados"

Una mujer denuncia haber gastado 13.000 euros en pruebas de una clínica que aseguraba el embarazo exitoso. Tras varias revisiones y pagos extra, la clínica ha cerrado y no da señales.

Clínica de fertilidad

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Ser madre es un sueño por el que muchas mujeres están dispuestas a pagar mucho dinero. Es precisamente eso con lo que ha jugado una clínica de fertilidad, con la ilusión de unas mujeres que tan solo buscaban ser madres.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con una mujer que, tras perder unos 13.000 euros, no ha logrado quedarse embarazada. El motivo: la clínica ha cerrado y se ha quedado con su dinero sin comenzar el tratamiento.

Al principio, la clínica les vendió muy bien lo que parecía un embarazo garantizado. "Nos decían que si no conseguíamos embarazo con hijo nacido, nos devolvían el 75% del importe que habíamos pagado", afirma.

Tras tomar la decisión, comenzaron las pruebas sin fin y, por tanto, los pagos eternos. Además, la clínica cambiaba constantemente de doctores y nunca parecía encontrar donantes. "Nos decían que el doctor estaba enfermo y ponían a otro", señala.

Finalmente, la clínica un día dejó de responder. El centro estaba cerrado y dejó a varias mujeres tiradas que hoy denuncian el caso y reclaman su dinero. "Sé que hay más familias afectadas", asegura. ¿Lograrán dar con el dueño de la clínica?

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