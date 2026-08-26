Mejores momentos | 26 de agosto
David, nuevo concursante centenario de Pasapalabra: “Estoy feliz... y pletórico de felicidad”
El concursante barcelonés ha mostrado una de sus mejores sonrisas para celebrar su programa 100, lo que coincide con una de sus mejores etapas.
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La gran familia de Pasapalabra cuenta con un nuevo concursante centenario: ¡David ha cumplido 100 programas! Parecía que Roberto Leal le iba a presentar como en cualquier otra tarde, así que el barcelonés le ha mirado de reojo sabiendo que algo tramaba. Efectivamente, el presentador ha hecho una pausa, se ha fijado en su “carita socarrona” y ha pedido “un aplauso grande” anunciando la gran noticia.
David se suma al club de los centenarios apenas seis semanas después que Javier. Además, ha podido disfrutarlo con la tranquilidad de la victoria en el pasado AlaZ, con una exhibición de templanza que le llevó a un notable resultado de 23 aciertos e intentando incluso dar la sorpresa con el bote.
Coincide esta estadística de los 100 programas con una de sus mejores etapas en Pasapalabra. David ha comentado a Roberto que otros días le dice que está feliz pero con una mezcla de “hambriento” o “nervioso”. “Hoy estoy feliz y pletórico de felicidad”, ha asegurado con una enorme sonrisa que lo demostraba. ¡No te pierdas este momento histórico en el vídeo!
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