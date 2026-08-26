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Carla, vecina atemorizada por la violencia descontrolada de un joven con problemas de salud mental: "Estamos un poco abandonados"

Un joven tiene a un vecindario entero atemorizado por ir supuestamente con una catana, insultando y agrediendo a la gente por la calle cada día en Las Palmas, Gran Canaria.

Catana

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Carla es hija del hombre cuyo coche fue destrozado en Alcaravaneras, en Gran Canaria, presuntamente por un joven con problemas de salud mental. Según relata, antes del fallecimiento de su madre, el joven no causaba inconvenientes en la zona, pero desde entonces habría dejado de tomar su medicación y protagoniza episodios de agresividad, durante los que, según los vecinos, agrede a personas con un palo y grita en la calle.

"Estamos un poco abandonados", confiesa Carla. Explica que la Policía acude cuando se producen incidentes y, en ocasiones, solicita una ambulancia para trasladar al joven, pero lamenta que nunca haya una solución definitiva. Los vecinos aseguran tener miedo, especialmente durante las noches, cuando, según cuentan, el joven sale a la calle totalmente descontrolado.

Carla considera que las autoridades no actuarán hasta que ocurra algo grave. "Al menos ese es el mensaje que nos dejan, afirma. "Hasta que no apuñale a alguien o queme un coche, no van a tomar medidas", sostiene, al recordar el caso de su padre, cuyo vehículo fue destrozado y cuyo procedimiento, según asegura, habría sido archivado sin que se produjeran consecuencias.

Los incidentes, añade, no se limitarían al vehículo de su padre. Carla relata que otras vecinas también han sufrido daños y que, en uno de los casos, el joven habría roto una puerta a patadas, dejando un agujero con vistas a la calle. Los residentes reclaman una respuesta que permita garantizar la seguridad del barrio y, al mismo tiempo, que el joven reciba la atención que necesita.

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