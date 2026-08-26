Mecano hace viajar a Elisa Matilla a su juventud en La Pista: “La bailaba con mi hermana”

A veces, una canción es mucho más que una canción. Es lo que le ha ocurrido a Elisa Matilla en La Pista cuando ha sonado ‘Hawaii-Bombay’. Este gran clásico de Mecano la ha transportado de inmediato a una etapa muy especial de su vida. En cambio, el viaje al año 1984 no le ha venido bien a Omar Banana, una etapa quizá ya demasiado vintage para el joven actor y debutante en Pasapalabra.

Antes incluso de que sonara el primer fragmento, Roberto Leal ha reconocido que quizá Elisa contaba “con cierta ventaja”. Precisamente porque la actriz por entonces ya iba a discotecas, como ella misma ha dicho. Efectivamente, la invitada sólo ha tenido que esperar el rebote para disfrutar… y para hacer disfrutar: ¡porque qué bien ha cantado ‘Hawaii-Bombay’!

Además, se ha metido en la piel de Ana Torroja hasta con los movimientos. Después, ha compartido un recuerdo relación con esta canción: “La bailaba con mi hermana”. Ha añadido así un toque nostálgico a su pleno en la prueba musical. ¡Revive en el vídeo este momento!

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