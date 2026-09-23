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Mejores momentos | 23 de septiembre

Moisés convierte a Patxi López… ¡en presentador de laSexta!: “Lo he arreglado”

El concursante podría haberse limitado a responder el apellido en Palabras Cruzadas, pero ha querido aportar el nombre y se ha liado entre el político y el periodista.

Moisés convierte a Patxi López… ¡en presentador de laSexta!: “Lo he arreglado”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Iñaki López, tras haberse quedado sin la compañía de Cristina Pardo presentando Más vale tarde, ha recibido ahora otra mala noticia: ¡ha perdido el propio programa! Su relevo, además, no puede ser más llamativo: Patxi López. Que no cunda el pánico porque todo ha sido un lapsus de Moisés en Pasapalabra.

La anécdota se ha producido durante la prueba Palabras Cruzadas. Tanto el equipo naranja como el azul se han encontrado con famosos nacidos en el año 1973. Tras el pinchazo de David con Adriana Abenia y Dani Diges dejándose algunas respuestas sin resolver, el arranque de Moisés, Daniel Grao y Vanesa Romero parecía que iba a deparar el mismo camino.

Tras una primera ronda en la que sólo han sacado un acierto, Moisés ha logrado encadenar apellidos hasta completar el panel. En una de esas preguntas, salía el presentador de Más vale tarde, en las tardes de laSexta. El concursante riojano podría haberse limitado a decir “López”, pero ha querido aportar también el nombre y le ha fallado el subconsciente: “Patxi”. Roberto Leal le ha corregido rápidamente con “Iñaki”, pero el gazapo ya estaba servido. ¡Revívelo en el vídeo!

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Antena 3 » Programas » Pasapalabra

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