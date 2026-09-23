Dani Diges trae ‘El fantasma de la ópera’ a Pasapalabra y se luce como estrella de los musicales

A Dani Diges hace falta insistirle poco para que se arranque a cantar. Es un todoterreno del escenario: actor y cantante, y ha demostrado en Pasapalabra el gran motivo por el que es una de las mayores estrellas del teatro musical. No sólo nos referimos a los momentos que ha dejado en La Pista, atreviéndose incluso a crear la versión lírica de un éxito de Leiva.

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El broche lo ha puesto, a capela, interpretando uno de los momentos cumbre de ‘El fantasma de la ópera’. Roberto Leal sabía que iba a hacer un regalo así a los espectadores y, por eso, le ha dejado para el final a la hora de despedir a los invitados. El presentador ha repasado que el actor está de gira con el musical y que acaba de sacar un nuevo single.

Para terminar la charla y su visita a Pasapalabra, Dani ha elegido un fragmento muy poderoso de su personaje: “El momento en el que sale enfadado”. Roberto Leal no ha podido ocultar su admiración por esta exhibición vocal que ha convertido por unos instantes el plató en un auténtico escenario de Boradway.