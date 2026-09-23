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Mejores momentos | 23 de septiembre

Dani Diges trae ‘El fantasma de la ópera’ a Pasapalabra y se luce como estrella de los musicales

El actor y cantante ha dejado boquiabierto al plató al demostrar toda la potencia de su voz con un fragmento del mítico musical.

Dani Diges trae ‘El fantasma de la ópera’ a Pasapalabra y se luce como estrella de los musicales

Dani Diges trae ‘El fantasma de la ópera’ a Pasapalabra y se luce como estrella de los musicales

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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A Dani Diges hace falta insistirle poco para que se arranque a cantar. Es un todoterreno del escenario: actor y cantante, y ha demostrado en Pasapalabra el gran motivo por el que es una de las mayores estrellas del teatro musical. No sólo nos referimos a los momentos que ha dejado en La Pista, atreviéndose incluso a crear la versión lírica de un éxito de Leiva.

Vídeo: ¿Y si Leiva sonara a ópera? Daniel Diges lo intenta en La Pista con ‘Como si fueras a morir mañana’

El broche lo ha puesto, a capela, interpretando uno de los momentos cumbre de ‘El fantasma de la ópera’. Roberto Leal sabía que iba a hacer un regalo así a los espectadores y, por eso, le ha dejado para el final a la hora de despedir a los invitados. El presentador ha repasado que el actor está de gira con el musical y que acaba de sacar un nuevo single.

Para terminar la charla y su visita a Pasapalabra, Dani ha elegido un fragmento muy poderoso de su personaje: “El momento en el que sale enfadado”. Roberto Leal no ha podido ocultar su admiración por esta exhibición vocal que ha convertido por unos instantes el plató en un auténtico escenario de Boradway.

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Antena 3 » Programas » Pasapalabra

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