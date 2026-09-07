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Mejores momentos | 7 de septiembre

¿La Pista más fácil? Álex Villazán se convierte con Aitana en la ‘Superestrella’ de Pasapalabra

La canción ha sido un regalo para el más rápido con el pulsador, porque en el fragmento prácticamente ha sonado el título y porque Roberto Leal ha dado otro detalle decisivo.

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¿La Pista más fácil? Álex Villazán se convierte con Aitana en la ‘Superestrella’ de Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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¿El fragmento que ha sonado llega a decir el título de la canción? Puede haber debate, pero lo único cierto es que Álex Villazán se ha llevado quizá la victoria más fácil en la historia de La Pista. Como dice este temazo, el actor se ha convertido en la ‘Superestrella’ de Pasapalabra con este pleno para vengarse del que Blanca Romero logró con ‘Ilarié’ en el pasado programa.

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Hay que reconocer que este triunfo ha sido un regalo para el más rápido con el pulsador. La primera clave la ha dado Roberto Leal al anunciar que es del año 2025 y portar un detalle adicional: “Ha sonado muchísimo recientemente, hace poquito más de mes y medio”. Todos han atado cabos con el fragmento, que ha sido definitivo. “Casi lo dice, ¿no?”, ha comentado David en referencia al título.

A lo que el presentador se refería, como después ha comentado, es a lo mucho que ha sonado con la Selección Española durante el pasado Mundial de fútbol. Parecía tan fácil Álex ha tenido que aportar más datos, y no ha dudado en nombrar a Aitana. En realidad, ya había hecho lo suficiente para llevarse el pleno. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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