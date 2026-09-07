Así han vivido los estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid la llegada de Leonor: "Había mucha más seguridad"

La princesa Leonor ha comenzado hoy la universidad. Este será el primer año de su formación universitaria en la Universidad Carlos III de Madrid, donde estudiará el grado de Ciencias Políticas.

Hoy ha sido su primer día de clase y se ha dejado ver en la Universidad, portando un bolso negro y acompañada de seguridad. Una imagen que ha sorprendido mucho a los alumnos.

"Había un montón de medios y de gente", afirma Luis López, estudiante de Periodismo de la Carlos III, "suele haber un guardia de seguridad por edificio y en el suyo había tres y otros infiltrados".

Según nos cuenta, la universidad ha mandado un correo a todos los alumnos informando de que la princesa iba a ir al centro y de que iba a ser una más. "Creo que es la mejor decisión que ha tomado la Casa Real", opina Luis.

En la universidad la expectación es máxima, mientras la Casa Real trata de hacer que la princesa sea una alumna más. ¡No te pierdas toda la información en el vídeo de arriba!

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