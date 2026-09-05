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“No lo he podido evitar”: el insólito momento de Roberto Leal entre bambalinas en Pasapalabra que se ha vuelto viral
El presentador se ha vuelto a ganar el cariño de sus seguidores tras compartir su peculiar y desatada forma de repasar el guion del programa… ¡y siendo interrumpido por el ritmo de la música!
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Roberto Leal es conocido por su profesionalidad al frente de Pasapalabra, pero también por el sentido del humor y la cercanía que demuestra a diario con su audiencia. En esta ocasión, el presentador ha vuelto a revolucionar las redes sociales al compartir con sus seguidores lo que ha ocurrido entre bambalinas antes de encender los focos del plató.
En un breve vídeo subido a su cuenta de Instagram, Leal aparecía en teoría centrado en su trabajo: "Repasando el guion de Pasapalabra", anunciaba la publicación. Sin embargo, la estampa distaba mucho de ser una jornada de estudio tranquila. Con el reguetón sonando a todo volumen y llevado por el ritmo de la música, el presentador no dudó en agarrarse a una barra con ambas manos para marcarse un épico perreo que pilló por sorpresa a sus fans.
Consciente del divertido contraste entre la seriedad del concurso y su momento de desconexión, el propio Roberto acompañaba el clip con un sincero "No lo he podido evitar, lo siento". La respuesta del público no se ha hecho esperar y el cajón de comentarios se ha llenado rápidamente de risas y muestras de cariño hacia el presentador.
Entre los cientos de mensajes de sus seguidores y compañeros de profesión, no han faltado las bromas sobre su técnica de baile, llegando a asegurar entre risas que "ha inventado el reguetón en barra". Un momento espontáneo que demuestra, una vez más, el buen ambiente que se respira tras las cámaras de Pasapalabra.
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