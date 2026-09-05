“No lo he podido evitar”: el insólito momento de Roberto Leal entre bambalinas en Pasapalabra que se ha vuelto viral

Roberto Leal es conocido por su profesionalidad al frente de Pasapalabra, pero también por el sentido del humor y la cercanía que demuestra a diario con su audiencia. En esta ocasión, el presentador ha vuelto a revolucionar las redes sociales al compartir con sus seguidores lo que ha ocurrido entre bambalinas antes de encender los focos del plató.

En un breve vídeo subido a su cuenta de Instagram, Leal aparecía en teoría centrado en su trabajo: "Repasando el guion de Pasapalabra", anunciaba la publicación. Sin embargo, la estampa distaba mucho de ser una jornada de estudio tranquila. Con el reguetón sonando a todo volumen y llevado por el ritmo de la música, el presentador no dudó en agarrarse a una barra con ambas manos para marcarse un épico perreo que pilló por sorpresa a sus fans.

Consciente del divertido contraste entre la seriedad del concurso y su momento de desconexión, el propio Roberto acompañaba el clip con un sincero "No lo he podido evitar, lo siento". La respuesta del público no se ha hecho esperar y el cajón de comentarios se ha llenado rápidamente de risas y muestras de cariño hacia el presentador.

Entre los cientos de mensajes de sus seguidores y compañeros de profesión, no han faltado las bromas sobre su técnica de baile, llegando a asegurar entre risas que "ha inventado el reguetón en barra". Un momento espontáneo que demuestra, una vez más, el buen ambiente que se respira tras las cámaras de Pasapalabra.

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