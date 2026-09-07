Mayrén Beneyto, amiga íntima de Rita Barberá, desvela cómo era en lo personal: "Se cerró al amor, se metió en su Valencia"

Rita Barberá no solo fue política, sino también un animal mediático. Quien fue alcaldesa de Valencia durante 24 años, cayó a los infiernos tras un escándalo político en el que sus compañeros de partido le dieron la espalda.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Mayrén Beneyto, una de sus amigas más íntimas y que coincidió con ella también en política, pero como rival. Esta nos ha contado cómo era el lado más desconocido de Rita Barberá.

"Tenía un algo que enamoraba a hombres y mujeres, los atrapaba", afirma Mayrén. Según nos cuenta, su talento para solucionar conflictos fue uno de los rasgos que consiguieron convertirla en una figura consolidada en la política, llegando a superar a la formación de la que formaba parte Mayrén Beneyto.

Durante años, Mayrén fue una de las personas que más conocía a Rita Barberá y quien se mantuvo a su lado en los peores momentos. "Ella también sufría, le daba muchos dolores de cabeza que los concejales no cumplieran con su obligación", advierte Mayrén.

También conoció el lado romántico de Rita Barberá, aunque confiesa que con el tiempo se convirtió en alguien muy hermética. "Ella se cerró al amor, se metió en su Valencia", afirma.

Se cumplen 10 años del fallecimiento de Rita Barberá, que murió envuelta en polémicas. Una figura que se ha recordado este domingo en la nueva temporada de Salvados.

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