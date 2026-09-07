Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ESTA NOCHE

Hoy Carlos Alsina y Rafa Latorre abrirán la nueva temporada de El Hormiguero

El Hormiguero vuelve con su temporada 21 y lo hace por todo lo alto. Carlos Alsina y Rafa Latorre prometen regalarnos el arranque perfecto esta noche, a partir de las 22 horas en Antena 3.

Rafa Latorre y Carlos Alsina

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

El mejor periodismo aterriza esta noche en El Hormiguero de la mano de Carlos Alsina y Rafa Latorre. Los líderes de Más de Uno, uno de los programas estrella de Onda Cero, cambian sus roles habituales para convertirse en entrevistados, prometiendo el arranque de temporada perfecto junto a Pablo Motos.

Alsina disfrutará de su quinta visita al programa, más de 10 años después de su debut en el plató de Motos. Mientras que su compañero Latorre tendrá hoy su primera experiencia en El Hormiguero, conociendo por fin a Trancas y Barrancas en directo.

Así, quienes ya nos hacen disfrutar cada mañana con Más de Uno, manteniéndonos al día de la actualidad, dan el salto a la noche con la entrevista más esperada por todos. ¡Vuelve El Hormiguero y lo va a hacer a lo grande!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

La enorme evolución de Javier Crespo al regresar a ‘La Voz’ cantando ‘Manos de tijera’

De su primera Audición a ser la mejor voz del país: así comenzaron los ganadores de La Voz en Antena 3

La alcaldesa de Mogán anima a Juan Vivas y a Ceuta a seguir luchando

La alcaldesa de Mogán anima a Juan Vivas y a Ceuta a seguir luchando: "El Gobierno no ha hecho nada y va a seguir sin hacer nada"

Fran Rivera

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Fran Rivera, que nos concede su entrevista más sincera

Vuelta al cole en Ceuta
Crisis en Ceuta

"Antes que los libros, un spray de gas pimienta": la preocupación en Ceuta ante la vuelta al cole

Joaquín Padilla en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 7 de septiembre

“¡Cuánta verdad!”: El tema de Marwán y Rozalén que enamora a Joaquín Padilla

El infierno de las mujeres migrantes en Ceuta
MUJERES MIGRANTES

El infierno de las mujeres migrantes en Ceuta: "Han agredido sexualmente a varias niñas que estaban con nosotras"

Abusos, trata y la sombra de la prostitución marcan la llegada de mujeres y menores a Ceuta. Tras recorrer la ciudad autónoma, el reportero Miguel Ángel Silva recoge el testimonio de varias víctimas que, a pesar de la desprotección, prefieren cualquier escenario en España antes que ser deportadas a Marruecos.

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 7 de septiembre

“¡A mí me matan!”: Jorge Fernández confiesa uno de sus puntos débiles

Antonio ha resuelto por 275 euros y el presentador ha aprovechado para comentar el panel: a él le matan si le cierran su cafetería preferida.

La ruleta de la suerte

“¡Las manos a la cabeza!”: el panel con crono que se les resiste a todos los concursantes de La ruleta

Cayetano Martínez de Irujo lanza un mensaje a Pedro Sánchez en "Espejo Público"

Cayetano Martínez de Irujo a Pedro Sánchez: "La legión está allí, que dejen actuar"

Ivana Rodríguez se sincera sobre la fama y la sombra de Georgina: "Nadie me ha regalado nada"

Ivana Rodríguez se sincera sobre la fama y la sombra de Georgina: "Nadie me ha regalado nada"

Publicidad