Hoy Carlos Alsina y Rafa Latorre abrirán la nueva temporada de El Hormiguero

El mejor periodismo aterriza esta noche en El Hormiguero de la mano de Carlos Alsina y Rafa Latorre. Los líderes de Más de Uno, uno de los programas estrella de Onda Cero, cambian sus roles habituales para convertirse en entrevistados, prometiendo el arranque de temporada perfecto junto a Pablo Motos.

Alsina disfrutará de su quinta visita al programa, más de 10 años después de su debut en el plató de Motos. Mientras que su compañero Latorre tendrá hoy su primera experiencia en El Hormiguero, conociendo por fin a Trancas y Barrancas en directo.

Así, quienes ya nos hacen disfrutar cada mañana con Más de Uno, manteniéndonos al día de la actualidad, dan el salto a la noche con la entrevista más esperada por todos. ¡Vuelve El Hormiguero y lo va a hacer a lo grande!

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