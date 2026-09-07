Fran Rivera cuenta cómo vivió la adicción de su madre, Carmen Ordóñez: "No se dejaba ayudar y eso te destroza"

Fran Rivera es famoso por ser hijo, hermano, padre y marido. Su apellido es uno de los más mediáticos de nuestro país y su familia se ha visto salpicada por varias polémicas en los últimos años.

El torero siempre tuvo una relación muy estrecha con su madre, Carmen Ordóñez, una mujer que, aunque fue muy querida, terminó sumiéndose en la oscuridad de las adicciones. "Se la machacó mucho, no se le hizo justicia", afirma Fran Rivera, "tuvo un problema de adicción enorme y es una enfermedad, que cuando entra en una casa, destroza".

Según nos cuenta, Carmen era adicta a la cocaína y a los somníferos y para la familia fue una situación muy complicada. "No se dejaba ayudar y eso te destroza", confiesa. Una situación que a Fran le enseñó a no consumir drogas nunca.

Pese al sufrimiento que la enfermedad de su madre les pudo causar, Fran hace balance y recuerda a su madre con cariño: "Yo a lo mejor la pude fallar, pero ella a mí no me ha fallado nunca, porque con la enfermedad no era ella", asegura el torero.

Hoy, Fran Rivera nos lo cuenta todo en el plató de Y ahora Sonsoles. ¡No te pierdas su entrevista más sincera en el vídeo de arriba!

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