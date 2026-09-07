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Mejores momentos | 7 de septiembre

La inesperada dedicatoria de Javier a David en Pasapalabra: “Comparto muchas horas con él aquí”

El concursante madrileño, al despedirse del cuarteto de invitados de los últimos programas, ha querido hacer extensivos sus buenos deseos a su compañero de fatigas.

David y Javier en Pasapalabra

La inesperada dedicatoria de Javier a David en Pasapalabra: “Comparto muchas horas con él aquí”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Javier y David siempre han manifestado lo bien que se llevan, delante y detrás de las cámaras, antes, durante y después de cada programa de Pasapalabra. Sin embargo, ha sido totalmente inesperada la dedicatoria que el madrileño le ha hecho a su compañero justo antes de competir en AlaZ.

Tras tantas tardes de competición compartidas, Javier ha protagonizado un momento emotivo durante una despedida que, en principio, estaba reservada para los invitados que le han acompañado en los últimos programas. “Os deseo a todos lo mejor”, les ha dicho a Berta Collado, Álex Villazán, Pepón Nieto y Blanca Romero, un mensaje que ha ampliado de forma espontánea a David.

“También quería dar las gracias a David, porque comparto muchas horas con él aquí y nos lo pasamos muy bien”, ha explicado, poniendo en valor el vínculo que ambos han construido después de tantos enfrentamientos y jornadas compartidas. Ha sido un mensaje que ha cerrado reiterando sus buenos deseos: “Que le vaya muy bien y que os vaya muy bien a todos, en general”. ¡Descúbrelo al completo en el vídeo!

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