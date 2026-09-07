¡In extremis! Álex Villazán salva el paseo turístico de Javier en Palabras Cruzadas

Para quién aún le queden vacaciones pendientes y necesite ideas de viajes, Pasapalabra ha propuesto un gran paseo turístico. Los paneles de Palabras Cruzadas, para ambos equipos, han girado en torno a capitales de Europa y sus atracciones turísticas. Sin embargo, mientras que a David le han sobrado segundos, Javier ha logrado el pleno sobre la bocina.

En realidad, no ha sido el concursante quien ha completado el panel del equipo naranja, sino Álex Villazán. El actor ha cerrado su primera visita a Pasapalabra de forma brillante, ya que su ayuda también ha sido brillante en La Pista. De hecho, se ha convertido en una ‘Superestrella’ al acertar la canción de Aitana.

Quedaban aún tres respuestas por sacar en Palabras Cruzadas cuando apenas faltaban cinco segundos. Cuando más lo necesitaba Javier, Álex ha tirado de reflejos, rapidez y buena memoria para sacarlas todas in extremis. Hasta Roberto Leal ha destacado lo bien que lo ha hecho en el último segundo. ¡Revívelo en el vídeo!

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