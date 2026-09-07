Máxima tensión para David en AlaZ: se juega el empate con Javier en su último turno

David ha resoplado, ha suspirado… porque, pese a estar a sólo un acierto del empate con Javier, presentía que podía pasar de todo en su último turno. Así de ajustado ha sido el desenlace de este AlaZ, con el barcelonés buscando un 22 pese a lo bien que se le había dado la primera ronda, firmando un jugadón de 14 aciertos consecutivos.

De hecho, aunque Javier ha arrancado mejor la prueba, ese tirón le ha dado una gran ventaja a David. Y esa brecha la ha mantenido al llegar a la Z con 21 letras en verde. Con todo, poco a poco, las fuerzas se han ido igualando hasta que los concursantes han visto sus marcadores igualados.

Con sangre fría y una gestión inteligente de los riesgos, Javier ha logrado alcanzar los 22 aciertos y ha decidido plantarse. Por lo tanto, David se encontraba con la obligación de sumar una última letra para evitar la derrota y no ha ocultado la presión del momento. ¿Evitará la Silla Azul? ¡Descubre el desenlace en el vídeo!

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