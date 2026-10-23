Pablo Ojeda, al rescate de David en La Pista: evita el triplete azul gracias a Michael Jackson

Pasapalabra ha contado no con uno, sino con dos reyes en La Pista durante los tres últimos programas. Felipe Reyes y Pablo Ojeda han arrasado en sus duelos contra Paola Dominguín y María José Suárez, respectivamente. En el caso de la leyenda del baloncesto, ha puesto el broche con ‘Dancing in the moonlight’, tras haber brillado también durante su visita en la prueba Una de Cuatro.

A diferencia de Felipe, encargado de abrir los duelos en La Pista, a Pablo le ha tocado la presión de cerrarlos. Además, en este programa como en el anterior, le ha llegado con la patata caliente de salir “al rescate” de David para evitar el triplete del equipo azul. El nutricionista ha cumplido con esta misión de forma impecable, en esta ocasión gracias a Michael Jackson.

Para ello, era fundamental ser más rápido que su rival con el pulsador. Lo ha sido, mientras María José Suárez se quejaba de que el suyo no funcionaba. Así, Pablo se ha dado el gustazo de volver a probar los agudos de su voz con ‘Black or white’. ¡No te pierdas su pleno en La Pista!