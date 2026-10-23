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Mejores momentos | 23 de octubre

La reacción del público al ver fallar a Felipe Reyes cuando encarrilaba otro pleno en Una de Cuatro

Todo el plató de Pasapalabra se estaba entusiasmando al ver cómo Felipe Reyes volvía a acertar todo y, por eso, se ha llevado una decepción en el momento del fallo.

La reacción del público al ver fallar a Felipe Reyes cuando encarrilaba otro pleno en Una de Cuatro

La reacción del público al ver fallar a Felipe Reyes cuando encarrilaba otro pleno en Una de Cuatro

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Felipe Reyes se ha convertido en el líder indiscutible del equipo azul en su visita a Pasapalabra. Con Moisés como capitán, la leyenda del baloncesto ha sorprendido por lo bien que ha sabido ayudarle en todas las pruebas. De hecho, se ha metido al público en el bolsillo, especialmente desde su pleno en Una de Cuatro en el pasado programa.

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Lo sorprendente es que ha estado a punto de repetir la gesta. Con grupos de música entre las opciones, Felipe ha ido enlazando aciertos en todo tipo de géneros y estilos. Ha sido también una forma de confirmar que lo bien que lo ha hecho en La Pista, ganando todos sus duelos contra Paola Dominguín, no ha sido por casualidad.

La expectación entre el público era máxima al ver que el invitado encarrilaba otro pleno en Una de Cuatro. Sin embargo, ha llegado la canasta que ha fallado: al atribuir a Coldplay una versión que The Rolling Stones ha hecho de ‘You know I’m not good’ de Amy Winhouse. El “ohhh” del plató ha sido significativo. Sin embargo, Felipe se ha convertido de nuevo en el ídolo del plató y ha terminado ovacionado. ¡Revívelo en el vídeo!

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