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A golpes en un tanatorio de Valladolid por diferencias políticas: "Uno acabó con una brecha en la cabeza"

Cuatro personas han sido las protagonistas de una pelea en un tanatorio de Valladolid. Sus diferencias políticas les llevaron a las manos y terminaron destrozando la cafetería. Una auténtica batalla campal ante la que tuvo que intervenir la policía.

Tanatorio

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Sara Sanz Navarro
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Un tanatorio suele ser un lugar donde reina el silencio y el respeto, pero en este caso ha ocurrido todo lo contrario. En Valladolid, cuatro personas han protagonizado una batalla campal, dos de una familia y otros dos de otra, cada uno velando a su difunto.

Los protagonistas, que aparentemente habían bebido, se cruzaron en el tanatorio y comenzaron a proferirse insultos y amenazas por ideas políticas que chocaban mucho entre sí. Tanto que terminaron llegando a las manos.

Entre puñetazos y patadas, los hombres terminaron destrozando la cafetería. Mientras una camarera se refugiaba, el personal del tanatorio llamaba a la Policía. Sin embargo, cuando los agentes llegaron la pelea ya se había disuelto y tan solo pudieron detener a uno de los individuos.

Uno de los hombres acabó con la nariz rota y otro, con una brecha en la cabeza. Una batalla insólito en un lugar de lo más inesperado.

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