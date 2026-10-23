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Mejores momentos | 23 de octubre

Los impresionantes números de Felipe Reyes en Pasapalabra: cierra su visita con otro pleno en La Pista

“Ya me puedo ir, ¿no?”, ha bromeado la leyenda del baloncesto, que ha firmado una estadística al alcance de muy pocos invitados.

Los impresionantes números de Felipe Reyes en Pasapalabra: cierra su visita con otro pleno en La Pista

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Felipe Reyes ha acumulado durante su carrera en el baloncesto infinidad de partidos como MVP. Ahora ha confirmado también que es uno de los invitados más valiosos de Pasapalabra. La leyenda de la Selección Española y del Real Madrid había tardado en visitar el concurso pero, en su primera vez en la actual etapa, ha demostrado que es un jugón y que prácticamente todas las pruebas se le han dado bien. ¡Sólo le ha faltado probar AlaZ!

El broche lo ha puesto en este programa con un pleno en La Pista. Sin dudarlo, Felipe ha acertado ‘Dancing in the moonlight’. De esta forma, ha ganado sus tres duelos contra Paola Dominguín, dos de ellos acertando la canción a la primera. Por si fuera poco, en el pasado programa se hizo él solo todo el Una de Cuatro y ha estado a punto de repetir la gesta por segunda tarde consecutiva.

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Roberto Leal ha dejado clara su admiración por esta estrella del baloncesto. “Yo lo admiraba como deportista de élite, pero es que ahora como invitado de Pasapalabra es tremendo”, ha asegurado el presentador. ¡Dale al play!

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Antena 3 » Programas » Pasapalabra

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