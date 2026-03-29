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¿Quién es Neli? Historiadora y pontevedresa, nueva rival de Javier en Pasapalabra

La concursante, pese a contar con un rival de tanto nivel, ha dejado muy buenas sensaciones y ha demostrado que llega muy bien preparada.

Neli, concursante de Pasapalabra

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Alberto Mendo
Publicado:

La nueva etapa de Pasapalabra se escribe con dos nombres: Javier y Neli. Tras la eliminación de Alejandro, el madrileño es ahora el concursante veterano y, tras el breve paso de José, ha estrenado duelo contra Neli. Mujer y gallega, son dos rasgos que hacen recordar a Rosa Rodríguez, la más reciente ganadora del bote.

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Neli vence a José en la Silla Azul

Neli, aunque procede de Madrid, es concretamente natural de Pontevedra. Además, es historiadora de profesión. En su llegada, antes de jugar su primera Silla Azul, contó que es una apasionada de la naturaleza y también que le gusta escribir, tanto de Historia como poesía. Incluso tiene algunos libros publicados.

Además, tiene claro el sueño que le gustaría realizar con el dinero del bote. Además de echar “muchos cables” en forma de ayuda, para ella misma se concedería un regalo. Ha contado que vivió durante dos décadas en Andalucía, pero que en ese tiempo le quedaron por conocer muchos pueblos de allí. Por eso, con el premio, haría “un peregrinaje” para descubrir todos esos lugares. ¡Dale al play y descubre a Neri!

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