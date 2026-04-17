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Mejores momentos | 17 de abril

Paco Cabezas hace honor a su apellido resolviendo el ¿Dónde Están? y ganando a Maléfica

El cineasta ha demostrado su buena cabeza para convertirse en el héroe del equipo naranja en un panel dedicado a la villana de La bella durmiente.

Paco Cabezas hace honor a su apellido resolviendo el ¿Dónde Están? y ganando a Maléfica

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Alberto Mendo
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Maléfica no ha sido una villana lo suficientemente poderosa como para ganar en el ¿Dónde Están? al equipo naranja. Se ha encontrado con el héroe de la tarde en Pasapalabra, con Paco Cabezas, que ha hecho doblete de plenos: en La Pista y en esta prueba.

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El equipo capitaneado por Javier ha jugado con la presión de tener que emular a David, que había resuelto el panel dedicado a Úrsula, otra de las grandes villanas de Disney. Noelia López ha comenzado a jugar con palabras relacionadas con Maléfica y ha podido avanzar poco, al igual que el concursante. Sin embargo, Paco se ha encargado de cambiar el guion.

El cineasta, con mucha seguridad, ha ido enlazando números hasta el pleno. “Estás que te sales”, le ha comentado Noelia. Por su parte, Roberto Leal ha bromeado: “Si es que el apellido le viene…, vaya cabeza que tiene Paco”. ¡Revívelo en el vídeo!

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