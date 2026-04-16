La loca teoría de Manuel Díaz El Cordobés sobre el año sabático: “¿Tú lo entiendes?”

Manuel Díaz El Cordobés siempre hace un hueco en su agenda cuando Pasapalabra le propone una visita. Da igual que tenga muchos proyectos, y ha contado a Roberto Leal que ahora acumula algunos televisivos, o que se encuentre en pleno año sabático, como se había propuesto. Sin embargo, ha elaborado una teoría personal precisamente sobre “no hacer nada” con la que ha sorprendido al presentador.

“De repente, me saturé”, ha confesado el extorero. Por eso, decidió tomarse este año sabático. “Y es cuando más estoy trabajando”, ha revelado. Por eso, ha llegado a la conclusión de que “es imposible no hacer nada”. “El intento me crea trabajo”, ha explicado, una circunstancia que precisamente le estresa.

Entre las risas del resto de los invitados, El Cordobés ha insistido en su loca reflexión mientras intentaba explicársela a Roberto: “Cuando más estoy trabajando para no hacer nada en mi vida es ahora, ¿tú lo entiendes?”. Eso sí, el extorero ha afirmado que sus dos grandes entretenimientos son “el campo y criar a los niños, que es lo más bonito, lo más divertido”. ¡Descubre su teoría sobre el año sabático en el vídeo!