Mejores momentos | 30 de enero

“¡Qué bien hilado!”: el poema de Manu deja flipando a Glòria Serra y al resto de invitados en Pasapalabra

La reacción de la periodista resume el efecto que los versos del concursante han tenido también en Jesús Olmedo, Silvia Abascal y Sergio Mur.

Alberto Mendo
Publicado:

El destino decidirá quién es el próximo ganador del bote de Pasapalabra. Lo que es incontestable es la huella inmensa que está dejando Manu entre su récord de longevidad y sus poemas. También por su sentido del humor y su sonrisa, la que se ha visto con su segundo pleno consecutivo en La Pista en este programa. Incluso se ha animado a cantar ‘Este amor no se toca’.

Manu “se está viniendo muy arriba”: Roberto Leal, loquísimo con su racha en La Pista

Quedaba por ver si este programa iba a ser el del mayor bote en la historia del concurso. Antes de esa tensión, Manu ha recabado los aplausos por sus nuevos versos, esta vez jugando con los nombres y apellidos de Glòria Serra, Jesús Olmedo, Silvia Abascal y Sergio Mur.

La periodista se ha quedado alucinada, y su reacción lo refleja perfectamente, con el guiño que el concursante le ha dedicado. Además, era la guinda a todo el poema: “Estoy deseando ver que Serrá de vosotros”. ¡Dale al play y descúbrelo al completo!

