Mejores momentos | 30 de enero
“¡Qué bien hilado!”: el poema de Manu deja flipando a Glòria Serra y al resto de invitados en Pasapalabra
La reacción de la periodista resume el efecto que los versos del concursante han tenido también en Jesús Olmedo, Silvia Abascal y Sergio Mur.
El destino decidirá quién es el próximo ganador del bote de Pasapalabra. Lo que es incontestable es la huella inmensa que está dejando Manu entre su récord de longevidad y sus poemas. También por su sentido del humor y su sonrisa, la que se ha visto con su segundo pleno consecutivo en La Pista en este programa. Incluso se ha animado a cantar ‘Este amor no se toca’.
Quedaba por ver si este programa iba a ser el del mayor bote en la historia del concurso. Antes de esa tensión, Manu ha recabado los aplausos por sus nuevos versos, esta vez jugando con los nombres y apellidos de Glòria Serra, Jesús Olmedo, Silvia Abascal y Sergio Mur.
La periodista se ha quedado alucinada, y su reacción lo refleja perfectamente, con el guiño que el concursante le ha dedicado. Además, era la guinda a todo el poema: “Estoy deseando ver que Serrá de vosotros”. ¡Dale al play y descúbrelo al completo!
