Los motivos que la avalan

¿Será Rosa la ganadora del bote de Pasapalabra? Evolución, valentía y carisma de una referente

La coruñesa se ha convertido en un ejemplo para futuros concursantes por su espíritu de superación y por su naturalidad, siendo la primera mujer en llegar tan lejos en este programa.

Rosa, concursante de Pasapalabra

Con o sin bote, Rosa Rodríguez se ha convertido en uno de los grandes referentes de Pasapalabra. Como concursante, es un ejemplo de superación. Como mujer, es quien ha llegado más lejos: 300 programas en los que ha roto todas las estadísticas.

Hay muchos motivos que avalan a Rosa como merecedora del mayor bote en la historia de Pasapalabra. Su evolución es una de las más extraordinarias que se han visto en el concurso. Llegó siendo muy buena pero se ha convertido en maestra. Se ha curtido a base de 'rosadas', como ella misma ha llamado a sus lapsus, y de duelos ante un rival tan exigente como Manu. Por eso, ha llegado a este punto, con el bote alrededor de los 2,7 millones de euros, en su mejor momento, tras un arranque de año espectacular.Suyo es el 24 más reciente, el pasado 23 de diciembre.

Segundo 24 de Rosa en Pasapalabra, a una del bote de 2.542.000 euros en El Rosco: ¿milagro de Navidad?

Entre los puntos fuertes de la coruñesa de origen argentino destaca su valentía, y eso en El Rosco es clave. Sólo quien se atreve a arriesgar puede llegar a ganar el bote y Rosa es de las que va a por todas. Aunque ha aprendido a ser prudente, su rasgo más sobresaliente es la impulsividad. De ahí que sea discípula aventajada del 'primervueltismo'.

Si algo tiene Rosa es carisma, lo que en Pasapalabra se manifiesta en capacidad para crecerse ante la adversidad. La estadística muestra que, en gran parte de sus duelos contra Manu, ha llegado en desventaja de tiempo. Sin embargo, la gallega convierte cada segundo en oro.

Llegar tan lejos como ha llegado Rosa sería imposible sin un carácter tan seguro como sencillo. Su simpatía, dulzura y naturalidad han calado en los espectadores, y eso tiene mucho mérito para alguien que ha vivido con Pasapalabra la experiencia de su primer concurso. Por todas esta razones, se ha convertido en un referente, en un ejemplo de cómo romper barreras, en un paradigma de Pasapalabra.

