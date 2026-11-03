La dedicatoria de Moisés a una compañera de trabajo: ¡le debe un triunfo en La Pista!

La música ha vuelto a aliarse con Moisés en La Pista, aunque esta vez el mérito no ha sido únicamente suyo. Tras llevarse la victoria con un éxito reciente de Juanes con Morat, con ‘Besos en guerra’, el concursante riojano ha querido compartir el momento con una persona muy especial de su entorno laboral.

Moisés tenía la canción en su cabeza desde que ha escuchado el primer fragmento. Sin embargo, le ha costado ir sacando fragmentos de la letra. Gracias al verso que le ha dado Roberto Leal, a él le ha llegado otro a la memoria y lo ha dicho con ganas: “‘Porque yo’, eso lo dice”. Lo ha dicho con tanta vehemencia que ha provocado risas y la broma del presentador: “¡No te enfades!”.

Ya con los cuatro segundos en su bolsillo, Moisés ha contado una curiosidad. “Quiero dedicársela a mi compañera de trabajo Pili porque escuchamos música en español por ella”, ha explicado. De hecho, como se le van quedando trozos, es por lo que se le ve en la prueba tratando de reconstruir la letra cuando suena una canción de este tipo. ¡No te lo pierdas en el vídeo!