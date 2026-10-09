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¿Cuál es el color “aloque”? David pinta su victoria en AlaZ y Moisés se lo toma con humor

¿Cuál es el color “aloque”? David pinta su victoria en AlaZ y Moisés se lo toma con humor

PASAPALABRA

David sorprende a Ana Locking con una palabra desconocida y deja a Moisés sin opciones en AlaZ

El concursante barcelonés ha alcanzado los 23 aciertos en Pasapalabra gracias a una respuesta sobre un curioso color, mientras su rival ha afrontado la derrota con humor.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Un duelo muy igualado entre David y Moisés ha terminado con una nueva victoria del barcelonés en AlaZ. Tras empatar a 14 aciertos, David ha tomado ventaja y ha cerrado la primera vuelta con un marcador de 22-18.

Aunque Moisés ha conseguido acercarse hasta los 21 aciertos, su rival ha sumado uno más al descubrir el significado del color "aloque", sorprendiendo incluso a Ana Locking. David ha decidido plantarse a dos letras del bote de 1.132.000 euros. Por su parte, Moisés ha asumido la derrota con humor en Pasapalabra y un divertido guiño a Supremme de Luxe.

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