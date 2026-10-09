David sorprende a Ana Locking con una palabra desconocida y deja a Moisés sin opciones en AlaZ

Un duelo muy igualado entre David y Moisés ha terminado con una nueva victoria del barcelonés en AlaZ. Tras empatar a 14 aciertos, David ha tomado ventaja y ha cerrado la primera vuelta con un marcador de 22-18.

Aunque Moisés ha conseguido acercarse hasta los 21 aciertos, su rival ha sumado uno más al descubrir el significado del color "aloque", sorprendiendo incluso a Ana Locking. David ha decidido plantarse a dos letras del bote de 1.132.000 euros. Por su parte, Moisés ha asumido la derrota con humor en Pasapalabra y un divertido guiño a Supremme de Luxe.