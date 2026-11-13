¿Soltería o noviazgo? La elección que deja a Moisés compuesto y sin pleno en Pasapalabra

En una etapa en la que las encuestas electorales acaparan titulares, lo que ha triunfado en Pasapalabra es un curioso sondeo a raíz de las dos opciones del ¿Dónde Están? que han aparecido en este programa. Roberto Leal ha consultado al público de plató: ¿soltería o noviazgo? Una aparente mayoría se ha inclinado por la mayoría y Moisés les ha hecho caso a la hora de elegir. La tarde seguía romántica, después de que venciera en La Pista con ‘Te quiero’, de Hombres G.

Lo que se ha encontrado, en realidad, tenía poco que ver con ese dilema. Tras los números de su panel se encontraban palabras que empiezan por ‘so’. Se trata de una dificultad añadida a una prueba siempre complicada, hasta el punto de que el alfareño se ha quedado sin completar el panel. Compuesto y sin pleno.

David se ha encontrado con una situación similar, en su caso con palabras que empiezan por ‘no’. No ha completado el panel en su primer turno, pero ha hecho los deberes en el segundo. Los veinte segundos en juego han sido todos para el barcelonés. ¡Dale al play!