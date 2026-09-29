Moisés ‘destroza’ la carrera de Pablo Alborán con un hilarante error en La Pista

Moisés se ha metido un jardín musical del que ha terminado saliendo sorprendentemente con victoria. El concursante riojano ha sido el protagonista de un hilarante momento al mezclar a Pablo Alborán con El Consorcio y, como guinda, reinventar la letra de ‘El chacachá del tren’. A pesar de todo, ha ganado a David y se ha llevado cuatro segundos.

El año que les ha anunciado Roberto Leal, 1994, ha despistado a Moisés. Sin embargo, ha sido el menor de sus problemas tras escuchar el primer fragmento. El turno le ha llegado de rebote y, en un insólito cruce entre canciones, ha empezado a cantar ‘Solamente tú’… ¡encajando la letra con la melodía de ‘El chacachá del tren’! “Estás destrozando la carrera de mi querido Pablo”, ha comentado Roberto entre risas.

Moisés ha hecho otro intento: “Hagamos el amor”. Se ha dado cuenta de que lo estaba empeorando y él mismo ha puesto humor a su fallo: “Pasa, que no estamos en horario”.

Gracias al verso que les ha dado Roberto, el riojano ha recordado lo suficiente para ganar. Eso sí, su tren hace “chachachá”. ¡Revive en el vídeo esta divertidísima anécdota!