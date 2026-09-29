Habla una expareja de Toñito, el novio cuya boda terminó en batalla campal: "Es un mentiroso"

Una boda en Gomesende (Ourense) ha terminado convertida en una auténtica guerra. La novia le reclamaba a su entonces ya marido 40.000 euros que, según ella, le había prometido a cambio de casarse con él. Al ver que no se los daba, las familias de ambos empezaron una batalla campal.

Los invitados comenzaron a lanzarse la vajilla y tuvo que venir la Guardia Civil a apaciguar el enlace. Sin embargo, lo peor vino cuando el novio, Antonio, descubrió a la novia siéndole infiel en el baño con un trabajador de la boda.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con una de las exparejas de Toñito, el novio de la polémica boda. Este trató de casarse en otras tres ocasiones, una de ellas con la mujer con la que hemos hablado en exclusiva.

Según nos cuenta, detrás de los intentos de Toñito de contraer matrimonio había intereses ocultos. Este quería quedarse con los regalos de los invitados para después poner cualquier excusa y dejar a sus parejas.

"Nos conocimos por una aplicación, me pidió matrimonio a los dos meses, me pareció raro", afirma, "él dijo que tenía dinero para la boda". Esta mujer asegura también que Toñito tenía muchas deudas y que, incluso, llegó a decirle al casero del piso que dejó de pagar que su padre había muerto: "Es un mentiroso".

Con su testimonio, trata de ayudar a otras mujeres para que no caigan en las garras de Toñito. Un testimonio exclusivo que nos ayuda a entender por qué aquella boda terminó en batalla campal. ¡Dale al play para escucharlo!