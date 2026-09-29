Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CRISIS DE VIVIENDA

Olga padece un cáncer de pulmón y está a punto de ser desahuciada: "Si me tengo que morir, me muero en mi casa"

Maricarmen ha aceptado el acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid y Urbagestión, que le han ofrecido volver a casa. Sin embargo, como ella hay muchas personas que están a punto de perder sus casas por culpa de un fondo buitre. Una de ellas es Olga.

Olga

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Maricarmen vuelve a su casa tras la reunión de sus representantes legales con el Ayuntamiento de Madrid y Urbagestión, la empresa inmobiliaria que compró su edificio. Un acuerdo que también ha venido acompañado de dos decretos del PSOE y Sumar que pretenden poner solución a la crisis de la vivienda.

Sin embargo, Maricarmen no es la única que atraviesa esta terrible situación. Al día, 45 personas son desahuciadas de media en nuestro país. Olga, por ejemplo, una mujer de 66 años con un cáncer de pulmón, se enfrenta a una orden de desahucio que podría dejarla en la calle.

La casa en la que vive también fue el hogar de su abuelo y de sus padres, pero ahora pertenece a un fondo buitre. Sin embargo, Olga lo tiene claro: "No me voy a ir de mi casa, si me tengo que morir, me muero en mi casa".

El rostro de Maricarmen se ha convertido en un símbolo de la lucha por la vivienda. Un rostro que podría ser también el de Olga o el que muchas otras personas que están a punto de perder sus casas.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ceuta

Desalojan la playa de Benítez en Ceuta: "Dentro de tres días volverá a estar igual, es el cuento de nunca acabar"

Olga

Olga padece un cáncer de pulmón y está a punto de ser desahuciada: "Si me tengo que morir, me muero en mi casa"

Propietario Urbagestión

El propietario de Urbagestión señala la "utilización" del sindicato en las negociaciones con Maricarmen: "Hemos sufrido presiones"

Acampada Sol
CRISIS DE VIVIENDA

Los manifestantes de Sol, sobre los decretos de vivienda propuestos por el Gobierno: "No está a la altura de lo que pedimos"

Carmen en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 29 de septiembre

“Ninguna consonante te está ayudando”: Carmen fuerza el Panel con Bote al límite

Elisenda en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 29 de septiembre

¡Ola de más de 1.000 euros!: así ha sido el espectacular panel de Elisenda

Elisenda ha pasado de 0 a 1.000 en un panel que, sin duda, jamás olvidará. ¡No te lo pierdas!

Roberto en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 29 de septiembre

“No se puede pedir más”: Roberto triunfa en el Panel de la Letra Oculta

Roberto ha sabido aprovechar el Panel de la Letra Oculta no solo para llevarse dinero, sino también un premio y el codiciado Supercomodín. Como bien ha explicado Jorge Fernández, “no se puede pedir más”.

SOL VIVIENDA

Batucada, peluquería y cena vegana: "De aquí no nos movemos, tengo cuatro trabajos y aún así no me llega para el alquiler”

Carmen en La ruleta de la suerte

La euforia de Carmen al llevarse la primera ola del día: “La vas a surfear”

Los manifestantes acampados en Sol marcan sus líneas rojas para el real decreto de vivienda

Los acampados de Sol marcan los mínimos a incluir en el decreto: "Hay que sacar la vivienda del mercado"

Publicidad