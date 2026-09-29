Olga padece un cáncer de pulmón y está a punto de ser desahuciada: "Si me tengo que morir, me muero en mi casa"

Maricarmen vuelve a su casa tras la reunión de sus representantes legales con el Ayuntamiento de Madrid y Urbagestión, la empresa inmobiliaria que compró su edificio. Un acuerdo que también ha venido acompañado de dos decretos del PSOE y Sumar que pretenden poner solución a la crisis de la vivienda.

Sin embargo, Maricarmen no es la única que atraviesa esta terrible situación. Al día, 45 personas son desahuciadas de media en nuestro país. Olga, por ejemplo, una mujer de 66 años con un cáncer de pulmón, se enfrenta a una orden de desahucio que podría dejarla en la calle.

La casa en la que vive también fue el hogar de su abuelo y de sus padres, pero ahora pertenece a un fondo buitre. Sin embargo, Olga lo tiene claro: "No me voy a ir de mi casa, si me tengo que morir, me muero en mi casa".

El rostro de Maricarmen se ha convertido en un símbolo de la lucha por la vivienda. Un rostro que podría ser también el de Olga o el que muchas otras personas que están a punto de perder sus casas.