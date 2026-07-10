Javier canta victoria con las Spice Girls: pleno en La Pista gracias a ‘Wannabe’

Pasapalabra se ha llenado de nostalgia con uno de los mayores himnos del pop de los años 90. ‘Wannabe’, el éxito que lanzó a la fama a las Spice Girls, ha puesto a prueba la memoria musical de los concursantes y Javier ha estado a la altura… ¡acertando a la primera! De paso, el madrileño ha llevado la contraria a Roberto Leal, que dudaba de que el duelo central pudiera mantener el nivel del pleno que acababa de firmar Manu Baqueiro.

Sin embargo, ha sonado el primer fragmento y ha sido tan mítico que Javier, más rápido con el pulsador, apenas ha tardado en identificarlo. De hecho, ha desatado la ‘spicemanía’ en el plató cuando ha empezado a cantar este éxito que ya cumple 30 años, demostrando que es un clásico sigue muy presente y que trasciende generaciones.

De paso, Roberto Leal se ha mostrado como un gran fan de las Spice Girls y, en su línea con los artistas más internacionales, las ha mandado “un saludo enorme”. Por algún motivo, ha desatado las risas al asegurar que las ‘chicas picantes’ ven Pasapalabra cada tarde: “Superfans de AlaZ”. ¡Dale al play!

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