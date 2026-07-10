El viento complica las tareas de extinción del trágico incendio forestal en Almería

12 personas han fallecido en el incendio de Los Gallardos en Almería ocurrido el pasado jueves. Se suma un nuevo cadáver a las cuatro personas halladas en un coche más el grupo de siete encontrado anteriormente. Por el momento, se desconocen las causas pero, las primeras hipótesis apuntan a un fallo electrico.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha explicado también que hay 23 personas sin localizar y que hay cuatro heridos de gravedad. La Junta andaluza ha decretado tres días de luto oficial por esas 12 que han aparecido sin vida, desde las 00:00 del viernes 10 de julio hasta el domingo 12 de julio al medio día.

El viento ha cambiado de dirección y el fuego se dirige al municipio de Bédar según nos cuenta la reportera, Andrea Suñé. Roberto Brasero asegura que el viento es clave en el inicio pero también en este momento porque complica las tareas de extinción. Las llamas se están moviendo más rápido que un coche y avanzan cada vez más rápido.

El Agente Luis Ortega confiesa que las partes más difíciles están siendo la este y norte porque no pueden entrar las máquinas pesadas por lo que se está actuando con medios aéreos. También asegura que algunas viviendas están calcinadas pero que no han encontrado más fallecidos. La Guardia Civil sigue buscando más personas en las zonas afectadas pero, Ortega afirma que "El hecho de que estén desaparecidos no implican que hayan fallecido".

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