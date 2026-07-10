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El mayor incendio de la historia de Andalucía deja a los vecinos frente a las llamas y sin información

Carlos Miguel recuerda el momento en que el incendio alteró por completo su tranquilidad. Tras ver las llamas mientras regresaba a casa, comprobó poco después que el fuego se encontraba a apenas 100 metros de su vivienda. Aunque decidió permanecer en la zona junto a sus amigos, asegura que no tienen información sobre posibles desalojos. Mientras el incendio más devastador registrado en Andalucía continúa avanzando, las autoridades insisten en la importancia de la prevención y de seguir las recomendaciones oficiales.

Incendio

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Carlos Miguel relata que vio el incendio sobre las 16:00 horas mientras regresaba a casa en coche. Una vez en su vivienda, y mientras estaba en la piscina, percibió mucho humo. Al salir para comprobar qué estaba ocurriendo, descubrió que las llamas se encontraban a apenas 100 metros de su casa. Ante la cercanía del fuego y el miedo que sintió en ese momento, decidió avisar de inmediato a sus vecinos.

Respecto a los desalojos, asegura que optó por permanecer en la zona junto a unos amigos para seguir de cerca la evolución del incendio. También afirma que, hasta ese momento, ningún responsable se había acercado a informarles sobre la situación ni a comunicarles si debían abandonar sus viviendas.

El incendio, considerado el más devastador de la historia de Andalucía, continúa avanzando favorecido por unas condiciones meteorológicas adversas, mientras los equipos de emergencia trabajan sin descanso para contener las llamas. Muchos vecinos han vivido momentos de gran tensión, viendo el fuego muy cerca de sus casas y captando con sus teléfonos imágenes que difícilmente olvidarán.

Por su parte, el jefe del equipo técnico de la Guardia Civil, Miguel Castellano, recomienda a la población adoptar una actitud de prevención, disponer de un kit de emergencia y mantenerse informada en todo momento a través de los canales oficiales y medios de comunicación.

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