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El experto Paco Castañares critica las evacuaciones por incendios como señal de mala gestión forestal

El fuego sigue avanzado por las tierras almerienses, de momento, hay 12 muertos, 23 desaparecidos y 4 heridos graves. Actualmente hay un debate sobre si evacuar o no a las personas de las zonas afectadas es una opción.

Incendio

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Un nuevo incendio incontrolado en Almería ha dejado 12 muertos, 23 desaparecidos y 4 heridos graves. Sabemos que las causas podrían apuntar a un cable en mal estado y que se está intentando localizar al dueño de un cortijo abandonado. El fuego no cesa y cada vez avanza más rápido además de acercarse a más casas.

"Esto es increíble" y "El fuego se mete en mi casa" asegura uno de los vecinos que graba unas imágenes impactantes del fuego avanzando con fuerza y rapidez por las zonas verdes. Por otro lado, Ángel Collado, ha podido salvar su casa porque luchó contra el fuego con una manguera.

El presidente de la Junta de Andalucía consideró que el mandar señales de alerta podría haber confundido más que instrucciones a los ciudadanos,No se mandó ese mensaje porque además había que confinar a algunas personas y a otras desalojarlas "Era todo muy complejo" . El experto forestal, Paco Castañares, comparte la misma opinión que el presidente y además no es partidario de evacuar porque significa que "Es el reconocimiento del fracaso de gestión forestal" explica, añadiendo además que si tienes la protección del casco urbano, las viviendas, y el exterior con una franja perimetral, no pasaría.

Una situación compleja que deja opiniones dispares mientras se sigue trabajando en las causas, en el fuego y en el rescate y seguridad de los ciudadanos.

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