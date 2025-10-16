Antena 3 LogoAntena3
¡Espectacular!

Así funcionan los motores Stirling: Marron lo explica en El Hormiguero

El equipo de ciencia de El Hormiguero explicó el funcionamiento de los motores Stirling, uno de los mecanismos más ingeniosos y sostenibles de la historia.

ciencia

El Hormiguero
Publicado:

Durante la visita de Leiva a El Hormiguero, el plató volvió a llenarse de ciencia y curiosidad con una nueva demostración de Marron y su equipo. En esta ocasión, la sección se centró en los motores Stirling, un tipo de motor antiguo pero fascinante que funciona con una fuente de calor externa.

Marron explicó que los motores Stirling fueron inventados en el siglo XIX y que, a diferencia de los motores de combustión, no queman directamente el combustible dentro del cilindro, sino que aprovechan la expansión y contracción del aire o del gas al calentarse y enfriarse. Este proceso genera movimiento y energía de manera silenciosa y sorprendentemente eficiente.

Durante la demostración, Marron mostró varios ejemplos en funcionamiento, desde pequeños modelos mecánicos hasta réplicas más grandes que permiten visualizar su principio básico. Leiva observó de cerca cómo el calor hacía girar el motor de forma continua y estable, sin una sola explosión.

Con su habitual mezcla de humor y rigor científico, Marron consiguió que la ciencia volviera a brillar en el programa, explicando de forma sencilla cómo la energía térmica puede transformarse en movimiento.

